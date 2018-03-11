В тюменском "Стальном характере" поучаствовали более семисот человек

На целый день 10 марта тюменская набережная превратилась в полосу экстремальных препятствий. В "Стальной характер. Холод" поучаствовали более семисот человек. Помимо тюменцев, проверить себя в этот день на набережной решили гости из Москвы, Нефтеюганска, Сургута, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Кургана и других городов, сообщают организаторы.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области. Приветствуя участников "Стального характера", директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский передал присутствующим большой и горячий сибирский привет от губернатора. "Стальной характер" уже давно стал визиткой Тюмени и Тюменской области. Я уверен, что все регионы России завидуют, что у Тюмени стальной характер", - отметил Белявский.

"Друзья! У вас действительно стальной характер! Мы очень рады, что вы нашли в себе силы в этот день – минус 18 между прочим – утром, появиться здесь. Забег будет очень жестким. Если вы думаете, что просто преодолеть пять километров – вы ошибаетесь. Будет сложно! Цените друг друга, помогайте друг другу – и все будет хорошо! Дойдите до финиша!" - подбодрил участников куратор проекта и депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

Как отметили организаторы, "Стальной характер" – это, хоть и граничащий с экстримом, но отдых. Главная задача команд – не прийти первым к финишу, а найти в себе силы, чтобы преодолеть все препятствия и полностью пройти трассу. Напомним, зимой проект реализуется впервые. "Стальному характеру" уже четвертый год, но до этого времени он проводился только в теплое время года.

Что самым сложным было в новом формате? Саша, Диана, Сережа и еще трое ребят из индустриального университета не в первый раз участвуют в проекте, но сейчас им мешал мороз. "Самое классное в "Характере" – мы бежим командой, мы помогаем друг другу и другим участникам, нам тоже помогают", – отмечают девушки.

Камилла Завгородняя из "Русских медведей" говорит, что ей показались сложными снежные участки. Специально к забегу Камилла не готовилась. Она и другие участники команды – спортсмены из школы карате: они всегда в форме. Внимание болельщиков ребята привлекли к себе оригинальными футболками с изображением президента России верхом на медведе По словам Камиллы, таким образом команда решила "поддержать нашего президента Владимира Владимировича Путина".

Еще одни активные участники городских спортивных мероприятий – моржи. На набережной они тоже были в центре внимания. А вообще многие в этот день проявили не только креатив в костюмах, но и в названиях. Так, например на трассе можно было увидеть команды "Серые штанишки", "Заводной апельсин", "Цой жив", "Беспечная овечка" и другие. На трассе многие команды подбадривали себя различными качалками и песнями.

"Старты проходили в несколько этапов на нескольких уровнях набережной. Соревноваться можно было как в индивидуальном, так и в командном зачете. На прохождение дистанции ушло в среднем 40-50 минут, сообщил координатор проекта Илья Бормотов. - Первый старт был самым массовым. В нем участвовало около двухсот человек".

Одним из самых быстрых стал первый финишер зимней трассы Роман Кадргулов из Заводоуковска. Он уложился в 40 минут.

"Я вместе с двумя друзьями специально приехал в Тюмень на забег. Очень долго ждали этого события. Мы занимаемся лыжными гонками. Как-то я бегал зимой кросс, но чтобы с препятствиями – ни разу. Хотелось испытать себя именно зимой. И мы выступили довольно достойно. Трасса мне очень понравилась, особенно два барьера подряд. Было тяжело их преодолеть, и в этом кайф", – поделился эмоциями Роман, этот забег стал для него третьим.

Для тех, кто хотел максимум адреналина, организаторы установили ванну с водой, окунулись в которую больше сорока человек. И девушки тоже. После ледяных процедур каждый желающий мог погреться в бане.

"Холодная ванна после финиша, когда ты прибегаешь весь разгоряченный, на кураже, это идеально завершение забега. После такого динамичного, очень интересного соревнования ванной, а потом еще и баня – двойное удовольствие. Мне кажется, это надо было делать каждому, по крайней мере, сходить в баню, потому что там можно было немножко расслабиться", – призналась участница забега Наталья Полтавенко.

Также на набережной были установлены теплые палатки, участников на финише угощали горячим чаем, работали точки общественного питания.

Это первый экстремальный забег в Тюмени в 2018 году. Организаторы уже пообещали ряд интересных стартов в теплое время.