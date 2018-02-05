На первенстве мира в Швейцарии тюменские лыжники взяли четыре медали

14:30 05 февраля 2018
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В Швейцарии завершилось первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Соревнования проходили с 28 января по 3 февраля. Тюменские лыжники принесли российской команде четыре медали.

В скиатлоне победил тюменец Денис Спицов, также он стал серебряным призером в индивидуальной гонке классическим стилем. В ней же Иван Якимушкин завоевал бронзу, а среди девушек серебро вязла Анна Жеребятьева, сообщает ЦСП72.

Теги: лыжные гонки , первенство
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