На первенстве мира в Швейцарии тюменские лыжники взяли четыре медали

В Швейцарии завершилось первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Соревнования проходили с 28 января по 3 февраля. Тюменские лыжники принесли российской команде четыре медали.
В скиатлоне победил тюменец Денис Спицов, также он стал серебряным призером в индивидуальной гонке классическим стилем. В ней же Иван Якимушкин завоевал бронзу, а среди девушек серебро вязла Анна Жеребятьева, сообщает ЦСП72.
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