Игроки МФК "Тюмень" выступят в матче чемпионата Европы

В составе сборной России во втором матче чемпионата Европы по мини-футболу примут участие два игрока МФК "Тюмень" - Иван Милованов и Сергей Абрамович, сообщает "Вслух.ру".

30 января состоялся первый матч с поляками, в котором россияне упустили победу за 9 секунд до конца встречи – поединок завершился со счетом 1:1. Оба тюменца приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились, хотя Иван Милованов имел прекрасную возможность забить гол в ворота соперника.

Из группы в четвертьфинал выходят два лучших коллектива, так что встреча с казахами будет определяющей в судьбе сборной России, которая приехала на первенство в статусе серебряного призера прошлого чемпионата Европы.

Первенство Старого света пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля. На чемпионате выступит 12 европейских сборных, разделенных на четыре группы.

Отметим, что к перерыву на Евро-2018 МФК "Тюмень" подошел в статусе лидера Суперлиги. Сергей Абрамович и Иван Милованов в течение сезона отметились семью и шестью голами соответственно.