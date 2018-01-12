В Тюмени определится чемпион города по шахматам

Ежегодный чемпионат города по классическим шахматам пройдет в Тюмени с 13 января по 2 февраля. На этот раз в нем примут участие 60 спортсменов.

Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ по классическим шахматам по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут + 30 секунд на ход. К участию приглашены спортсмены-шахматисты от 18 лет и старше. Все состязания проводятся на базе Городского шахматного клуба (ул. Червишевский тракт, 72а/1)

Призеры чемпионата получат медали, дипломы соответствующих степеней и призы, а победитель — звание "Чемпион города Тюмени по классическим шахматам".

Расписание соревнований:

– 13, 14, 20, 21, 27, 28 января в 12 часов

– 19, 26 января и 2 февраля в 18 часов.

3 февраля в 12 часов — закрытие чемпионата.