Инструкторы проводят зимние спортивные занятия для тюменцев

В Тюмени заняться спортом этой зимой можно на 30 хоккейных кортах и 55 спортивных площадках в скверах и парках. Занятия проходят под руководством инструкторов.

Посмотреть перечень ледовых площадок и хоккейных кортов можно с помощью портала "Тюмень – наш дом" во вкладке "Зима". Здесь же граждане оставляют свои замечания и пожелания по работе залитых площадок. Надо отметить, что на многих спортивных площадках жителям помогают волонтеры. Они не только рассказывают о правилах поведения на катках и горках, но и своевременно сообщают ответственным лицам о повреждениях катка.

Продолжают работать крытые спортивные объекты. В 186 спортзалах проводятся занятия по 42 направлениям для всех возрастов, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет ИА "Тюменская линия".