Инструкторы проводят зимние спортивные занятия для тюменцев

14:06 04 января 2018
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mos.news
| Фото: mos.news

В Тюмени заняться спортом этой зимой можно на 30 хоккейных кортах и 55 спортивных площадках в скверах и парках. Занятия проходят под руководством инструкторов.

Посмотреть перечень ледовых площадок и хоккейных кортов можно с помощью портала "Тюмень – наш дом" во вкладке "Зима". Здесь же граждане оставляют свои замечания и пожелания по работе залитых площадок. Надо отметить, что на многих спортивных площадках жителям помогают волонтеры. Они не только рассказывают о правилах поведения на катках и горках, но и своевременно сообщают ответственным лицам о повреждениях катка.

Продолжают работать крытые спортивные объекты. В 186 спортзалах проводятся занятия по 42 направлениям для всех возрастов, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: досуг , зима , каток , хоккей
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