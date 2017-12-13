Чемпионат и первенство области по скейтбордингу проведут в Тюмени

Региональные соревнования пройдут 17 декабря в тюменском SibSub Skatepark. Участвовать в чемпионате и первенстве по скейтбордингу может каждый. Судить соревнования приедут райдеры из Москвы, а проведет их ведущий всех знаковых столичных событий в сфере скейтбординга Леонид Лукин.

Чемпионат и первенство проходят при поддержке департамента по спорту и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и ДТиС "Пионер".