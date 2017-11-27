Лыжник Александр Большунов стал третьим на первом этапе Кубка мира

15:10 27 ноября 2017
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В Куусамо (Финляндия) завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он проходил в формате трехдневного мини-тура.

Мини-тур выиграл Йоханнес Клебо из Норвегии, Александр Большунов выступающий за Тюменскую и Брянскую области, занял третье место.

Как сообщили в ЦСП72, программа мини-тура включала спринт, индивидуальную гонку и персьют. В первом виде у Большунова восьмой результат, во втором — четвертый, в гонке преследования — третий. 

Следующий этап пройдет в норвежском Лиллехаммере 2–3 декабря.

Теги: Кубок мира , лыжные гонки
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