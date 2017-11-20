Тюменские лыжники взяли золото гонок в шведском Елливаре

С 17 по 19 ноября в Елливаре (Швеция) прошли международные соревнования FIS по лыжным гонкам, в которых сборная России приняла участие в полном составе.

Как сообщили в ЦСП72, в составе команды восемь тюменских лыжников: Андрей Парфенов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов, Дарья Веденина и Анна Жеребятьева.

Среди тюменских спортсменов лидерами стали Евгений Белов и Александр Большунов. Евгений стал первым на дистанции 10 км свободным стилем, опередив Евгения Устюгова. Александр пришел первым в гонке на 15 км классическим стилем.

Фото: Федерация лыжных гонок России