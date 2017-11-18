Шахматист из Тюмени борется за победу на чемпионате в Италии

Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном чемпионате среди юниоров до 20-ти лет, который проводится в итальянском городе Тарвизио. Последнюю шахматную партию разыграют 25 ноября.

Вместе с тюменцем в чемпионате принимают участие 242 спортсмена из разных стран мира, 152 юношей и 90 девушек, более 30 из которых имеют гроссмейстерские звания. Количество российских спортсменов, отправившихся на соревнования, составляет 17 человек. Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров, раздельно среди юношей и девушек, пишет "Тюменская область сегодня".

Добавим, что Даниил Юффа родился 25 февраля 1997 года, и уже в 5 лет выиграл свой первый турнир, став чемпионом города среди начинающих шахматистов, а в 8 лет Даниил выполнил норму кандидата в мастера спорта, став самым молодым в истории области КМС. Сейчас он признан спортивной гордостью Тюмени, Мастером спорта России и Международным гроссмейстером, звание которого он получил в прошлом году.