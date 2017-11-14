В тюменском ТРЦ устроят гонки

17-18 ноября в Тюмени пройдут областные соревнования по RC Drift: два дня дрифта на радиоуправляемых моделях. Среди участников Кубка выступят сильнейшие пилоты из Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Югры.

RC Drift - категория автомодельного вида спорта, в котором цель - прохождение трассы на максимально возможной скорости в управляемом заносе с использованием радиоуправляемой модели автомобиля.

У всех участников Кубка области по RC Drift имеются свои модели - "шасси". На каждую модель устанавливается окрашенный кузов различных существующих автомобилей: для модели нет никаких ограничений, кроме масштаба 1/10 от оригинального авто.

Шасси полностью повторяют компановку настоящего автомобиля: все элементы подвески, коробки передач и тд. Шасси собираются и настраиваются участниками самостоятельно, а в постройке моделей используются пластик, алюминий и карбон.

Организатором Кубка области по RC Drift выступает Союз экстремальных видов спорта. Судья соревнований - пилот RDS Салават Берсанов.

17 Ноября с 18:00 трасса будет открыта для тренировочных заездов по группам в классе RWD. 18 Ноября до 12:00 пройдут регистрация участников и тренировочные заезды, в 13:00 - открытие соревнований, с 18:00 - финал, в 19:00 - церемония награждения победителей.

Место проведения: ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60).

"Соревнования на маленьких болидах мы впервые провели в рамках фестиваля "Экстрим Экспо-2017", после чего решили провести полностью акцентированные на RC Drift соревнования. Тюмень в очередной раз встретит приезжих гостей и порадует атмосферным мероприятием", - прокомментировал глава регионального Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.