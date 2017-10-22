Эльдар Кенкерли: Приходите посмотреть на настоящих мужиков

В эти выходные в Тюмени проходит турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова. Участие в нем принимают 86 спортсменов старше 18 лет из восьми регионов России. Сегодня, 22 октября, в "Центре Дзюдо" в 16:00 начнутся финальные бои. Занявшие первое и второе места получат звание "Мастер спорта", за третье и четвертое места – кандидат в мастера.

В завершение спортивного праздника зрители увидят пять профессиональных боев по ММА. Посетители ТРЦ "Сити Молл" накануне вечером смогли наблюдать за взвешиванием спортсменов.

После короткого шоу организаторы турнира рассказали об идее соревнований и ответили на вопросы журналистов.

В этом году турнир проходит в десятый раз. Как рассказал президент областной федерации по армейскому рукопашному бою подполковник внутренней службы Денис Денисов, с Владиславом Храмцовым они вместе тренировались в сборной ТВВИКУ. В 2004 году Влад погиб при выполнении боевых задач в Чечне. Денис в то время работал преподавателем кафедры спорта в военном училище, тренировал сборную команду, воспитывал ребят - родилась идея в память о погибшем офицере организовать турнир. На первые соревнования денег дали друзья. Начинался проект как региональный, а теперь является всероссийским и проходит под эгидой Вооруженных Сил РФ.

Одним из почетных гостей турнира является главный федеральный инспектор Тюменской области Андрей Руцинский. Он уверен, что подобные мероприятия носят воспитательный характер: "Это уникальный турнир. Он воспитывает нашу молодежь, ведь вместе с телом они тренируют и свое духовное начало. И патриотика здесь играет большую роль".

К созданию областной федерации рукопашного боя Руцинский имеет непосредственное отношение: "Я сам офицер, и тоже занимался армейским рукопашным боем, но в чисто прикладном варианте. Когда познакомился с ребятами, узнал о турнире, у них еще не была полностью сформирована федерация. Для того чтобы федерация полноценно существовала, нам пришлось сотрудничать с управлением Минюста, другими структурами. Я привлекал своих друзей-товарищей, которые помогали в том числе и материально".

Профессор кафедры рукопашного боя военного института физической культуры Санкт-Петербурга кавалер трех орденов "Красная Звезда"Александр Меленков на турнире впервые: "АРБ является синтезом всех классических видов борьбы. Это не только способ физической подготовки солдата, но и большой психологический заряд для выполнения разных задач в процессе всей службы. Здоровый физически, уверенный в своих силах человек намного лучше выполняет свои обязанности нежели другие". Гость отметил, что очень рад приезду: "В этом прекрасном городе я впервые. Я в восторге! Тюменские борцы достойно представляют свой регион на всех соревнованиях по рукопашному бою. Хотелось бы отметить и воспитательный момент: турнир проводится в память о боевом товарище и служит примером для подрастающего поколения. Приходите посмотреть бои - не пожалеете. Будет очень сильный состав участников!"

Развитие АРБ в Тюменской области позитивно оценил и экс-начальник управления физической подготовки Вооруженных Сил РФ, вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Александр Щепелев.

Причем тут смешанные боевые искусства (англ. Mixed Martial Arts - отсюда сокращенное MMA)? На вопрос ответил вице-президент областной Федерации рукопашного боя Михаил Пономарев: "Во-первых, это очень схожие виды спорта. Во-вторых, в ММА много выходцев из рукопашного боя. Все, кто сейчас занимает ведущие позиции в смешанных единоборствах, выходцы из АРБ. Тот же Сергей Харитонов начинал с рукопашного боя и стал победителем всевозможных чемпионатов и турниров, потому что армейский рукопашный бой – самый рукопашный бой в мире". Что касается развития клубов рукопашного боя и схожих с ним видов борьбы, то они активно развиваются на территории региона, успешно в этом плане работают в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Исетске - в областных первенствах участвуют до двухсот юных спортсменов, среди них есть много перспективных ребят.

Будет в числе почетных гостей и лучший тренер по ММА по версии телеканала "Боец" Эльдар Кенкерли. На турнир он приезжает в пятый раз и считает себя частью этого проекта. "С радостью приезжаю в Тюмень каждый раз. Харитонова тренировал, проводил мастер-классы. Мы дружим с тюменцами, сотрудничаем – уже считаю себя частью турнира. Буду и дальше содействовать соревнованиям, всегда рад помочь, особенно в тренировках – что и делаю". "Все приглашаю прийти, поддержать бойцов и получить удовольствие, наблюдая за настоящими мужиками!" - обратился к посетителям "Сити Молла" Кенкерли.

Кстати, ветеран армейского рукопашного боя и смешанных единоборств, чемпион мира по универсальному бою, чемпион Вооруженных сил России Сергей Харитонов сегодня тоже будет в "Центре Дзюдо". Желающие смогут пообщаться со спортсменом и сфотографироваться – по словам Денисова, Сергей очень благосклонен к публике.

Татьяна Тихонова