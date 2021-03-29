Активисты "Царьграда" выступили соорганизаторами детского турнира по рукопашному бою

В Тюмени состоялся турнир по рукопашному бою среди детей памяти А.М. Кижеватова. Он собрал более 160 участников в четырёх возрастных группах, всего 11 команд из Тюменской и Курганской областей.

Главным организатором турнира стал спортивный клуб "Кречет" во главе с казаком, чемпионом ММА по версии К-9, действующим спортсменом и тренером по рукопашному бою Вадимом Недотупом. Партнёром выступило тюменское отделение Общества "Царьград" под руководством Игоря Ракша, вместе с благотворительным фондом "Золотое детство" подготовив награды и ценные призы для победителей.

Основной принцип в работе с детьми, который практикуют в "Кречете" – не только научить рукопашному бою и бойцовским приемам, а проводить занятия через призму нравственного воспитания. Настоящий казак закладывает спортивно-духовный задел, чтобы вырастить не тех, кто будет безмозгло всех лупить, а будет защищать девочек, а затем — семью, Родину, будет уважать старших и защищать маленьких. "Это целиком и полностью соответствует целям и идеалам, которым следуют в Обществе "Царьград", — заявил Игорь Ракша.

Уже через месяц планируется проведение следующего турнира RBM памяти воина-мученика Евгения Родионова, и тюменское отделение "Царьграда" также примет в нём самое активное участие.