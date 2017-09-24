В Тюмени появится центр танцевального спорта

Специализированный центр для занятий танцевальным спортом построят в Тюмени. В настоящее время разрабатывается техническое задание на проектирование, после чего объявят торги среди проектировщиков.

В Тюмени спортивно-бальными танцами занимается около пяти тысяч человек. Между тем, даже самый титулованный ансамбль формейшн "Вера", являясь сборной командой страны на протяжении многих лет, занимается в разных залах и своей площадки не имеет, пишет "Тюмeнская линия".

По словам директора департамента по спорту Тюменской области Дмитрия Грамотина, проект комплекса готовят с учетом большого зала для проведения соревнований и множества хореографических классов для занятий. Есть наметки и на расположение центра.

"Мы смотрели несколько вариантов размещения: район ТЦ "Панама", в районе ул. Олимпийской. Учитываем, что много людей будет приезжать в центр: нужно много парковочных мест. Смотрели бывший стадион "Патриот" в районе ТЭЦ-2. Площадка позволяет, места много, но район удаленный", - рассказал он.