Тюменский скейт-парк отметил первый юбилей

Тюменский скейт-парк SibSub, являющийся третьим по размерам в России, отметил в минувшие выходные свое пятилетие. Итоги работы молодежной площадки подвели ее организаторы и вдохновители на встрече с журналистами.

"Изначально помещение принадлежало одному из предприятий, здесь были абсолютно белые стены. За пять лет оно получило новую жизнь и стало похожим на скейт-парк, приблизилось к молодежной субкультуре, которая только зарождается в России. Здесь сложилась система социально-значимых мероприятий как регионального, так и международного масштаба", - рассказала первый заместитель директора дворца творчества и спорта "Пионер", идейный вдохновитель проекта Ирина Нейумина.

Руководитель проекта Сергей Заречук отметил, что заниматься в Sib Sab приходят любители экстремального спорта в возрасте от 5 до 35 лет. "Ребята не только катаются на скейтбордах, агрессив-роликах и BMX, но и танцуют хип-хоп, рисуют граффити, а некоторые просто приходят пообщаться со сверстниками. Кроме того, организуются социальные проекты, в которых участвуют трудные подростки, дети из замещающих семей", - рассказал он.

Одним из таких мероприятий стал мастер-класс по экстремальной фотожурналистике, который в очередной раз провел для юных тюменцев ведущий скейт-фотограф Санкт-Петербурга Олег Ларионов. В рамках общения с тюменскими журналистами он также поделился впечатлениями о тюменской площадке.

"Раньше в России существовали только две столицы альтернативной культуры – это Москва и Санкт-Петербург. С появлением Sib Sab Тюмень стала еще одним таким центром, а название тюменского скейт-парка - на слуху у российской молодежи. Все знают, что сюда можно приехать, отдохнуть или поучаствовать в интересных и масштабных мероприятиях", - поделился Олег Ларионов.

Добавим, в рамках празднования пятилетия тюменского скейт-парка была организована работа выставки-ретроспективы, в которую вошли фотографии известных фотографов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме того, прошли соревнования по экстремальным видам спорта, где выступили лучшие спортсмены города.

1 /11

Любовь Голышева