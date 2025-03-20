В Тюменской области создадут комитет по молодежной политике

Правительство Тюменской области решило создать комитет, курирующий развитие молодежной политики, заявил губернатор Александр Моор.

"Молодежь – наше будущее. По поручению президента Владимира Путина ведется работа по созданию в регионах органов власти по работе с молодым поколением. Соответствующий вопрос подняли депутаты Тюменской областной думы. В правительстве региона решили создать комитет, курирующий развитие молодежной политики. Соответствующий нормативно-правовой акт сейчас проходит согласование", - сообщил Моор в своем телеграм-канале.

Как пояснил глава региона, появится отдельный орган управления, а также будут внесены соответствующие изменения в законодательство. Они станут дополнительным инструментом для реализации молодежью своих проектов и инициатив. "В качестве приоритетных направлений отмечу патриотическое воспитание. Его формированием могут заниматься участники и ветераны специальной военной операции", - отметил Моор.