В Тюмени пройдет танцевальная битва "Комьюнити"

Танцевальная битва "Комьюнити" Dance battle vol.2 пройдет в Тюмени 15 апреля в скейт-парке SibSub дворца "Пионер" (ул. Аккумуляторная, 1, стр. 1).

Хедлайнером мероприятия станет талантливый танцор из Москвы, победитель и финалист соревнований в России и за рубежом Вадим Сизов. Он будет оценивать мастерство как профессиональных, так и начинающих танцоров (возраст от 10 лет). Судья выберет лучшего в каждой категории . Финалисты будут награждены овациями зрителей, получат дипломы и призы.

"Комьюнити" Dance battle vol.2 станет не просто соревнованием, а площадкой для знакомства, общения и обмена опытом, отметили в пресс-службе дворца "Пионер".

Начало мероприятия в 18 часов. Запись и дополнительная информация по телефону: 8-909-186-27-35.