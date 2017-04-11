В обновленном рейтинге СБР Евгений Гараничев вновь уступил Антону Шипулину

Итоговый рейтинг составил Союз биатлонистов России с учетом результатов спортсменов в сезоне 2016/2017.
Лидером среди мужчин четвертый год подряд стал Антон Шипулин, выступающий за Свердловскую область. На втором месте в третий раз оказался тюменец Евгений Гараничев. Замкнул тройку лидеров москвич Максим Цветков. В пятерку лучших вошел и тюменский биатлонист Александр Логинов.
Женский рейтинг возглавила югорская спортсменка Дарья Виролайнен. На втором месте Татьяна Акимова (Чувашская Республика), на третьем — тюменка Ирина Старых. В топ-5 вошла еще одна тюменская спортсменка — Виктория Сливко, она четвертая, сообщает ЦСП.
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