За место в сборной области поборются более двухсот каратистов

Более 200 участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ханты-Мансийска станут участниками первенства Тюменской области по карате. Соревнования пройдут в воскресенье, 26 марта, в центре "Тюмень-дзюдо".

Борьба за звание лучшего спортсмена и место в сборной команде Тюменской области пройдет в возрастных группах от 14 до 20 лет. Начало соревнований – в 10:00, торжественное открытие – в 13.00, сообщили в областном департаменте по спорту.