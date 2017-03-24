За место в сборной области поборются более двухсот каратистов

15:19 24 марта 2017
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vtyumene.ru
| Фото: vtyumene.ru

Более 200 участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ханты-Мансийска станут участниками первенства Тюменской области по карате. Соревнования пройдут в воскресенье, 26 марта, в центре "Тюмень-дзюдо".

Борьба за звание лучшего спортсмена и место в сборной команде Тюменской области пройдет в возрастных группах от 14 до 20 лет. Начало соревнований – в 10:00, торжественное открытие – в 13.00, сообщили в областном департаменте по спорту.

Теги: первенство , каратэ
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