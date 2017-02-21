Юные картингисты поспорят за звание лучшего

Традиционные соревнования по картингу на приз Героя Советского союза А.М. Кижеватова пройдут в Тюмени 25 февраля. Местом проведения мероприятия станет ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, к. 4).

В 11:30 начнутся предфинальные заезды по классам "Honda-GX 160", "Микро", "Ракет – 120", "Е". В 12:30 состоится официальная церемония открытия, сразу после которой стартуют финальные заезды. На 15:30 намечено награждение победителей.

Участие в соревнованиях примут более 50 юных картингистов в возрасте от 8 до 14 лет из Тюмени, Ялуторовска, Упорово и Кургана. Областную столицу представят воспитанники ДЮСШ "Старт XXI век", ДЮЦ "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова" и Дворца творчества и спорта "Пионер", сообщили в городском многопрофильном центре.