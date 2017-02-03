Тюменский лыжник завоевал бронзу на зимней Универсиаде

10:37 03 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Вчера на международных студенческих спортивных соревнованиях тюменский лыжник Егор Березин, студент ТюмГУ, выиграл бронзу в спринте классическим стилем. XXVIII Всемирная зимняя универсиада в эти дни проходит в городе Алматы в Казахстане.

Победу в гонке одержал казахстанский лыжник Иван Люфт, серебро у россиянина Владимира Фролова. Юрий Гаврилов, еще один тюменский спортсмен, пришел пятым, сообщает пресс-служба регионального ЦСП. 

Теги: Универсиада , ТюмГУ , лыжные гонки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017