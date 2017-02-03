Тюменский лыжник завоевал бронзу на зимней Универсиаде

Вчера на международных студенческих спортивных соревнованиях тюменский лыжник Егор Березин, студент ТюмГУ, выиграл бронзу в спринте классическим стилем. XXVIII Всемирная зимняя универсиада в эти дни проходит в городе Алматы в Казахстане.

Победу в гонке одержал казахстанский лыжник Иван Люфт, серебро у россиянина Владимира Фролова. Юрий Гаврилов, еще один тюменский спортсмен, пришел пятым, сообщает пресс-служба регионального ЦСП.