Тюменский лыжник завоевал бронзу на зимней Универсиаде

Вчера на международных студенческих спортивных соревнованиях тюменский лыжник Егор Березин, студент ТюмГУ, выиграл бронзу в спринте классическим стилем. XXVIII Всемирная зимняя универсиада в эти дни проходит в городе Алматы в Казахстане.
Победу в гонке одержал казахстанский лыжник Иван Люфт, серебро у россиянина Владимира Фролова. Юрий Гаврилов, еще один тюменский спортсмен, пришел пятым, сообщает пресс-служба регионального ЦСП.
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