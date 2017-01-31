Для хоккеистов-любителей организуют турнир на открытом льду

Любительский хоккейный турнир на открытом льду в формате 4х4 "RedBull Шлем и Краги" пройдет в Тюмени 11 февраля на Южном пруду (ул. Федюнинского, 5).

Спортивное мероприятие соберет 32 любительские команды из разных городов Тюменской области. Соревнования пройдут в необычном формате "четыре на четыре". Правила просты: шесть игроков в команде, игра на время по схеме "четыре на четыре" и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом. Начало в 9:00, старт соревнований в 10:00.

Победитель любительского хоккейного турнира на открытом льду поедет на финальный турнир в Москву, в котором примут участие победители региональных этапов из различных городов страны, сообщили в управе Калининского округа Тюмени.