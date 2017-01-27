Тюменские лыжники выступят на первенстве мира в США

В понедельник, 30 января, в городе Парк-Сити штата Юта стартует первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров 19–20 лет и молодежи до 23 лет.

Россию на соревнованиях представят 12 юношей и 11 девушек. В состав сборной вошли и тюменские спортсмены. В категории 19–20 лет выступят Анна Жеребятьева и Ольга Кучерук. Среди спортсменов в возрасте до 23 лет на трассы выйдут Татьяна Алешина, Александр Большунов, Иван Якимушкин и Денис Спицов.

Как сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки, юниорский состав прибыл на место еще 22 января. Соревнования пройдут на тех же трассах, что и Олимпийские зимние игры в 2002 году.