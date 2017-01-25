Тюменские лыжники отправятся на Всемирную универсиаду в Казахстан

15:00 25 января 2017
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liter.kz
| Фото: liter.kz

Тюменские спортсмены Егор Березин, Юрий Гаврилов и Ольга Репницына едут в составе сборной России по лыжным гонкам на 28-ю Всемирную зимнюю универсиаду в Алматы (Казахстан). Также на универсиаду отправятся и тюменские биатлонисты – Александр Печенкин, Иван Печенкин и Ольга Шестерикова

Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля по 12 видам спорта: фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и конькобежный спорт, сообщили в тюменском центре спортивной подготовки.

Теги: Универсиада , спорт , биатлон
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