Тюменские лыжники отправятся на Всемирную универсиаду в Казахстан

Тюменские спортсмены Егор Березин, Юрий Гаврилов и Ольга Репницына едут в составе сборной России по лыжным гонкам на 28-ю Всемирную зимнюю универсиаду в Алматы (Казахстан). Также на универсиаду отправятся и тюменские биатлонисты – Александр Печенкин, Иван Печенкин и Ольга Шестерикова.

Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля по 12 видам спорта: фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и конькобежный спорт, сообщили в тюменском центре спортивной подготовки.