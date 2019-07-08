Тюменский дзюдоист завоевал золото на Универсиаде в Неаполе

12:46 08 июля 2019
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Фото: пресс-центр ЦОП "Тюмень дзюдо"

Сборная команда России по дзюдо стала первой в командной борьбе среди мужчин на ХХХ летней Всемирной Универсиаде в итальянском городе Неаполе.

В составе сборной, представленной студентами российских вузов, выступал спортсмен центра "Тюмень-дзюдо" Роман Донцов, боровшийся в весовой категории до 90 кг.  Воспитанник Андрея Вуколова выиграл все свои 4 схватки. 

Всего россияне провели пять встреч. В первой одержали верх над сборной Мексики со счетом 3:0, далее обошли команды Венгрии, Казахстана и Азербайджана – 3:1 и в финале выиграли у представителей Южной Кореи со счетом 3:2.

В итоговом протоколе у мужчин первое место заняла сборная России, на втором — Южная Корея, третье место поделили команды Азербайджана и Японии.

Теги: дзюдо , Универсиада
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