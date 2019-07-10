Дзюдоист из ТИУ выиграл золото всемирной универсиады

С 3 по 12 июля в итальянском Неаполе проводится ХХХ Летняя всемирная универсиада. Сборные команды России по дзюдо завоевали золото среди мужчин и серебро среди женщин. Свой вклад в победу национальной сборной в весовой категории до 90 кг внёс студент Тюменского индустриального университета Роман Донцов.

Россияне провели пять встреч, одержали верх над сборной Мексики со счётом 3:0. Далее, в связи с травмой одного из россиян, национальная команда России продолжила выступать вчетвером. Даже оставшись в меньшинстве, спортсмены не упустили свой шанс завоевать золотую награду. Они обошли команды Венгрии, Казахстана и Азербайджана со счётом 3:1, а в финале выиграли у представителей Южной Кореи со счетом 3:2.

Студент ТИУ и воспитанник Андрея Вуколова – Роман Донцов — выиграл все четыре схватки.

В итоговом протоколе у мужчин первое место заняла сборная России, на втором – Южная Корея, третье место поделили команды Азербайджана и Японии. У женщин золотые медали завоевали спортсменки из Японии, серебряные – команда из России и бронза у команд Германии и Южной Кореи.