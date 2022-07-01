Пять медалей Всероссийской Универсиады завоевали тюменские пловцы

Соревнования по плаванию VII Всероссийской летней универсиады прошли в Астрахани, участие в них приняли пловцы из 36 вузов России и технического университета Белоруссии.

Тюменскую область представляли победившие на областных соревнованиях студенты института физической культуры ТюмГУ: участница летних Олимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса Елизавета Клеванович, мастера спорта России Егор Юрченко и Ангелина Шелест, мастер спорта России среди спортсменов СПОДА Дмитрий Долговас.

"Квота для нашей сборной была ограничена четырьмя спортсменами и мы не смогли принять участие во всех дисциплинах, но ребята показали очень достойный результат. В общекомандном зачете Тюменская область заняла 9-е место из 36. Сами пловцы использовали весь свой потенциал и проявили свои личные способности", - отметила тренер команды Елена Юрченко.

По результатам трехдневных соревнований в копилке студентки третьего курса Елизаветы Клеванович три медали: золото на дистанции 50 метров вольным стилем, серебро на дистанции 100 метров вольным стилем и 50 метров на спине:

Я вполне довольна результатом. Особого волнения не испытывала, потому что уже не первый раз выступаю на подобных стартах. После возвращения домой предстоит подготовка к следующим соревнованиям – Кубку России по плаванию, который состоится в конце июля в Казани.

Две серебряные награды Универсиады в личном зачете взял Егор Юрченко на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем. Примечательно, что тюменец не только показал высокий результат, но и параллельно закрыл летнюю сессию. В дни соревнований сразу после заплывов студент в дистанционном формате успешно сдавал экзамены.

Благодаря слаженной работе команды тренеров Тюменского государственного университета Елены Юрченко, Светланы Дмитриевой и Анастасии Казавчинской спортсмены смогли достойно выступить в Астрахани и насладиться масштабным молодежным праздником спорта.