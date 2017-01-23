Югорский спортсмен разжег новый допинговый скандал

Родившийся в Нефтеюганске российский бегун Андрей Дмитриев стал очередным информатором, чьи показания подлили масла в огонь допингового скандала вокруг нашей страны.

Накануне немецкий телеканал ARD представил еще один фильм о русском допинге, главным героем которого и стал Андрей Дмитриев - бегун на средние дистанции средней руки, лишь однажды становившийся победителем командного чемпионата России.

Издание "Спорт-Экспресс" связалось с ним и уточнило мотивы его действий. Как оказалось, героем фильма он стал по собственной инициативе - опубликовал запись в блоге, а также написал письмо немецкому журналисту. О съемках фильма Дмитриев еще давно рассказал в том же блоге, немецкое телевидение лишь компенсировало ему расходы на проезд и проживание в Алма-Ате, где проходили съемки, - всего на сумму около 500 евро. Ни о каких других вознаграждениях речи не шло.

Как пишет газета, "ARD уделил фильму Зеппельта всего 10 минут воскресного вечернего эфира плюс опубликовал полный вариант интервью Дмитриева на своем сайте. Но громких откровений и разоблачений публика не услышала. Пожалуй, единственное, что позволяет считать Дмитриева информатором, а не просто атлетом, который поболтал с Зеппельтом, - это съемки скрытой камерой тренера Владимира Казарина. И то камеру можно назвать скрытой условно. Дмитриев снимал с трибуны легкоатлетического манежа в Челябинске, в то время как Казарин работал со своими спортсменами".

Сам Андрей Дмитриев рассказал "СЭ", что направил письма с описанием проблем в российской легкой атлетике письма одновременно в ВАДА, Ричарду Макларену (автору двух докладов о допинге в российском спорте - прим. "СЭ") и Хайо Зеппельту, журналисту ARD: "Макларен, правда, мне не ответил. Из ВАДА написали, что не хватает доказательной базы. А с Зеппельтом мы спустя некоторое время записали интервью".

Дмитриев также заявил, что не намерен скрываться и покидать пределы страны: "Я абсолютно открыт и даже более того: веду личный блог, где можно посмотреть записи моих тренировок и понять, где я в конкретный момент нахожусь. Я не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища".

Фото pandaway.live