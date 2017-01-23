Тюменских студентов приглашают на хоккей в валенках

Спортивный турнир для студентов "Хоккей в валенках" пройдет в Тюмени 25 января. Участвовать в нем могут студенты вузов города, а также учащиеся заведений среднего специального образования. При себе необходимо иметь студенческий билет или зачетную книжку.
Как сообщают организаторы мероприятия, команда должна состоять из шести человек - 4 полевых игрока, вратарь и запасной игрок. Матчи будут проходить по группам. Две лучшие команды в группе выйдут в финал, где и разыграют главный приз.
Болельщиков и участников спортивного турнира ждут также весёлые конкурсы, и возможность согреться горячим чаем и подкрепиться в буфете, который будет работать на протяжении всего мероприятия.
Соревнования начнутся в 11 часов на территории отеля "Vostok" (парковка). Заявки на участие принимаются на электронный адрес: ganeev_ed@mail.ru.
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