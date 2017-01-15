Нижнетавдинские спортсмены добиваются успехов в городошном спорте

10:51 15 января 2017
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molva33.ru

В селе Канаш Нижнетавдинского района Тюменской области создано три команды по городошному спорту – детская, юношеская и взрослая, каждая из которых достигает определенных успехов.  Развитию игры на селе поспособствовала новая оборудованная площадка.

Как пишет "Тюменская область сегодня", место для игры в городки выделили на базе канашской школы с согласия директора образовательного учреждения Фариды Бакиевой. Оборудовать площадку и приобрести оборудование помогли депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин, руководитель компании ТДСК Николай Шепелин, представители ряда других предприятий и организаций.

В настоящее время взрослая сборная села входит в пятерку сильнейших по Нижнетавдинскому району. А один из спортсменов попал в районную сборную и принял участие в региональном первенстве по городошному спорту.

Теги: Нижнетавдинский район
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