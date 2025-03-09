Медсестра Нижнетавдинского района спасла жизнь пожилому мужчине

66-летний мужчина жаловался на головную боль, рвоту, отрыжку, слабость и боль в области желудка. Последний из симптомов насторожил медицинскую сестру Большезаморозовского ФАП (Нижнетавдинский район) Марину Лукиянову, которая заподозрила в этом признак возможного инфаркта.

"Я сразу сделала ЭКГ, отправила доктору. Дежурный врач явных признаков острой патологии не подтвердил. От вызова скорой помощи пациент категорически отказался, - рассказывает медработник. - Сделала на завтра актив терапевта, назначила лечение, но душа была неспокойна".

Позвонив утром больному, который по-прежнему был против больницы, Марина приняла нестандартное решение – позвонить его детям. И уже через пару часов дочь доставила отца в больницу, откуда уже на скорой помощи его увезли в Тюмень. Инфаркт подтвердился. Мужчина прошел лечение и с выздоровлением выписан домой.

"Когда его доставили в больницу, у меня как будто камень с души свалился, - делится медсестра. – Я сама родом из этого села, мне все жители, как родные люди, переживаю за каждого, слежу за их здоровьем. Если я приглашаю их на диспансеризацию или на прививки, они с раннего утра, еще раньше меня, уже стоят в рядок у забора ФАП".

Дочь Татьяна благодарна Марине за то, что она, несмотря на отказ отца от госпитализации, все-таки настояла на своем и спасла ему жизнь, - сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №15 (с. Нижняя Тавда).