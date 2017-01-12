В Тюмени всех желающих научат играть в гольф

Проект под названием "Гольф доступен каждому", подготовленный городским департаментом по спорту и молодежной политике и областной федерацией гольфа, стартует в Тюмени.

Прийти поиграть как в одиночестве, так и с семьёй сможет каждый желающий. Ограничений по полу, возрасту и физическим возможностям нет.

Бесплатные занятия будут проходить по адресу: ул. Перекопская, 52 (ТЦ "Тема") каждую субботу с 13 до 15 часов. Запись по телефону: 8-929- 261-66-88, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.