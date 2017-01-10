В конце января Тюмень увидит яркие танцы

Этап мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2017 на Кубок губернатора Тюменской области пройдет в Тюмени 28 и 29 января.

На площадку спортивного комплекса "Центральный" выйдут танцоры из разных стран, их мастерство будут оценивать международные судьи. 28 января зрители увидят европейскую программу, а 29 января – латиноамериканскую. Вечерняя программа стартует в 19:00 и предполагает насыщенную и яркую программу. Это выступление лучших танцоров турнира мировой серии WDSF Open, концертная программа, танцевальные шоу от специальных гостей – формэйшн "Вера" с новой программой "Звезда", ставшей победителем чемпионата мира в декабре 2016 года.

Билеты нужно спрашивать в кассах СК "Центральный" (тел. 93-07-39). Ознакомиться с программой турнира, билетной программой и планом зала можно здесь. Аккредитация СМИ и фотографов - avg.tmn@gmail.com, тел. +7(922)000-5333, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.