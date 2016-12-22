Составлена карта мест зимних развлечений Тюмени: много лыж, мало проката коньков

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени поделился списком мест зимнего отдыха в городе: хоккейных кортов, ледовых площадок, лыжных баз, пунктов проката коньков. На основе этих данных мы составили карту:

Приятно отметить, что в городе функционируют целых 10 лыжных баз. В то же время мало пунктов проката коньков: такая услуга предоставляется только на 6 кортах и катках из 95. Следует также обратить внимание, что округа различаются по степени обеспеченности зимними спортивными объектами:

Наименование округа Число жителей на 1 корт/каток 1 Калининский 5 313 2 Ленинский 5 750 3 Центральный 6 160 4 Восточный 8 571

Наибольшая концентрация спортивных объектов приходится на район улицы Газовиков. Наименьшая - на микрорайоны, расположенные в прямоугольнике, ограниченном улицами Федюнинского, Мельникайте, Широтной и ТЭЦ-2.