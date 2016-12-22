Составлена карта мест зимних развлечений Тюмени: много лыж, мало проката коньков

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени поделился списком мест зимнего отдыха в городе: хоккейных кортов, ледовых площадок, лыжных баз, пунктов проката коньков. На основе этих данных мы составили карту:
Приятно отметить, что в городе функционируют целых 10 лыжных баз. В то же время мало пунктов проката коньков: такая услуга предоставляется только на 6 кортах и катках из 95. Следует также обратить внимание, что округа различаются по степени обеспеченности зимними спортивными объектами:
|Наименование округа
|Число жителей на 1 корт/каток
|1
|Калининский
|5 313
|2
|Ленинский
|5 750
|3
|Центральный
|6 160
|4
|Восточный
|8 571
Наибольшая концентрация спортивных объектов приходится на район улицы Газовиков. Наименьшая - на микрорайоны, расположенные в прямоугольнике, ограниченном улицами Федюнинского, Мельникайте, Широтной и ТЭЦ-2.
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