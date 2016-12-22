Составлена карта мест зимних развлечений Тюмени: много лыж, мало проката коньков

18:45 22 декабря 2016
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Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени поделился списком мест зимнего отдыха в городе: хоккейных кортов, ледовых площадок, лыжных баз, пунктов проката коньков. На основе этих данных мы составили карту:

Приятно отметить, что в городе функционируют целых 10 лыжных баз. В то же время мало пунктов проката коньков: такая услуга предоставляется только на 6 кортах и катках из 95. Следует также обратить внимание, что округа различаются по степени обеспеченности зимними спортивными объектами:

  Наименование округа Число жителей на 1 корт/каток
1 Калининский 5 313
2 Ленинский 5 750
3 Центральный 6 160
4 Восточный 8 571

Наибольшая концентрация спортивных объектов приходится на район улицы Газовиков. Наименьшая - на микрорайоны, расположенные в прямоугольнике, ограниченном улицами Федюнинского, Мельникайте, Широтной и ТЭЦ-2.

Теги: карта , список , досуг , лыжи , администрация Тюмени , коньки , зима
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