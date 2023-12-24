Жители Тюмени могут попробовать зимнее плавание

Жители Тюмени могут попробовать себя в зимнем плавании на базах клуба закаливания "Кристалл", центра "АквАйСпорт - Тюмень".

"Мы даем возможность каждому приехать и попробовать. Человек пробует, решает, его это или нет. Самое главное — прийти к дисциплине. Это должно происходить правильно. У нас проходит теория, людей подготавливают, рассказывают о действии холодной воды на организм. Опытные тренеры поясняют, как правильно закаливаться, показывают мастер-классы. Теория и практика идут совместно", — рассказал председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров.

По его словам, зимнее плавание начало интересовать многих. На это, в частности, повлияли проекты, реализованные федерацией. Первым стал "Холодовой заряд", предусмотренный для людей, которые состоят на воинском учете. Его запустили в феврале 2022 года. Задача заключалась в повышении холодовой устойчивости, чтобы бойцы могли выполнять свой долг в любых условиях. Он объединил более 300 человек. Проект поддержал Фонд президентских грантов, сообщает Тюменская линия.