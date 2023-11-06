Как уберечься от падений и зимних травм

Ежегодно во всем мире происходит 684 000 смертельных падений, особенно среди пожилых людей.

– Падение часто приходится на локоть или лучевую кость в районе кисти. Ведь мы невольно выставляем руку для того, чтобы не удариться головой или лицом. Пожилые люди вообще могут не успеть подставить руку, что приводит к перелому шейки бедренной кости. В первую очередь в такую погоду нужно использовать обувь на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с протекторной подошвой, – отметил врач ортопед-травматолог тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра Юрий Господенко.

Если подошва на обуви скользкая, то в любом спортивном магазине можно приобрести специальное приспособление на обувь для ходьбы по гололеду. На улице не рекомендуется отвлекаться на телефон, держать руки в карманах.

Проезжую часть нужно переходите с особой бдительностью, под прямым углом и ни в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством. Остановки, тротуары, ступеньки при входе в магазины, – это места, где чаще всего падают люди, сообщает Тюменская область сегодня.