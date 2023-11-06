Тюменцы могут встретить зиму по народным обычаям

11 ноября народный праздник Кузьминки отметят в музее крестьянского быта в д. Насекина Тюменского района. Начало мероприятия - в 12:00, сообщила хозяйка музея Инна Нестерова.

"Был на Руси такой праздник - Кузьминки. Мы проводим осень и встретим зиму по народным обычаям. Посетители станут участниками молодежной вечерки, узнают о Кузьме и Демьяне, изготовят куклу филипповку. Из угощений - печеная картошка, курники, чай из самовара. Самое интересное - вести праздничную программу будут участники фольклорного коллектива "Раздолье"", - рассказала она.

Раньше Кузьминки преимущественно отмечали девушки. Незамужние обращались к святым Кузьме и Демьяну с просьбой помочь найти хороших женихов, сообщает Тюменская линия.