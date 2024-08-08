Молочные продукты: польза для сердца

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Сердечно-сосудистые заболевания – бич современного общества. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс – все это приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть и хорошие новости: правильное питание может помочь в борьбе с этой угрозой. И одним из важных элементов здорового рациона являются молочные продукты.

В рамках Недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которая проходит с 5 по 11 августа, расскажем, почему молочные продукты так полезны для сердца.

Во-первых, это богатый источник кальция. Кальций – это строительный материал для костей, но его польза не ограничивается скелетом. Этот микроэлемент играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать артериальное давление, улучшает сократимость сердечной мышцы, снижает риск развития аритмии.

Во-вторых, в молочных продуктах содержится витамин D – защитник от сердечно-сосудистых заболеваний. Это не просто помощник в усвоении кальция, он также обладает самостоятельным защитным эффектом. Исследования показывают, что дефицит витамина D повышает риск развития инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

В-третьих, молочные продукты являются источником калия – одного из важнейших минералов, который помогает снизить артериальное давление. Он выводит из организма лишнюю жидкость, препятствуя застою крови в сосудах.

При сердечной недостаточности часто наблюдается повышенная кислотность желудочного сока. Нарушение кислотно-щелочного баланса также осложняет работу сердца. Чтобы восстановить баланс, следует включить в рацион молоко и кисломолочные продукты, а также овощи, зелень, фрукты и ягоды.

Наконец, кисломолочные продукты богаты пробиотическими бактериями, которые способствуют нормализации микрофлоры кишечника. А здоровый кишечник – это залог крепкой иммунной системы, которая играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие молочные и кисломолочные продукты выбрать?

Отдавайте предпочтение обезжиренному или низкожирному молоку. Оно содержит минимальное количество жира, но при этом сохраняет все полезные свойства. Кефир – классический кисломолочный продукт, богатый пробиотическими бактериями, легко усваивается организмом и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В йогурте высокое содержание кальция и белка. Также этот продукт богат пробиотиками, которые улучшают пищеварение и снимают воспаления в организме. В умеренных количествах включайте в рацион сыр, он богат кальцием и белком. Творог можно добавлять в овощные салаты, готовить из него запеканки или просто есть с медом.

Важно помнить, что молочные продукты следует употреблять в умеренных количествах, при этом в рационе должны быть представлены их разные виды. Для лучшего усвоения кальция молочные продукты следует сочетать с пищей, богатой витамином D (например, с рыбой). Наконец, важно выбирать качественные продукты с натуральным составом.

Предпочтение следует отдавать продукции местных производителей. В этом случае на транспортировку до точек продаж уходит гораздо меньше времени, а значит, на прилавках такие молочные продукты попадают максимально свежими. Стоит обратить внимание на состав: пользу принесут молочные продукты без добавления ароматизаторов, искусственных красителей и растительных жиров. Именно такие продукты выпускает, например, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Для изготовления любого из продуктов используется только натуральное молоко-сырье высшего качества, которое предварительно подвергается тщательной проверке по всем показателям безопасности в лаборатории.

В ассортименте производителя – как классическая "молочка", так и десертные питьевые йогурты, продукты с оригинальными вкусами. Кроме того, отдельной линейкой выпускаются оздоровительные кисломолочные напитки – наринэ, ацидофилин, биопростокваша. Продукты под брендом "Живи здорОво!" обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием.

Компания "Золотые луга" совместно с Тюменским государственным медицинским университетом провел клинические исследования по оценке воздействия на организм кисломолочных продуктов этой оздоровительной линейки. Исследование показало, что их регулярный прием положительно влияет на уровень сахара крови и способствует поддержанию нормального уровня холестерина и мочевой кислоты крови, способствует не только уменьшению жалоб со стороны органов ЖКТ, но и в целом улучшению общего самочувствия.

Молочные продукты – это не только вкусное лакомство, но и отличный источник питательных веществ, которые помогут укрепить ваше здоровье и сохранить ваше сердце здоровым на долгие годы. Помимо правильного питания, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует включить умеренные физические нагрузки, отказаться от вредных привычек, следить за своим весом, избегать стресса, регулярно проходить медицинские обследования.