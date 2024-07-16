Пища для ума: как молочные продукты улучшают работу мозга

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Неделя сохранения здоровья головного мозга проходит с 15 по 21 июля. Мозг – это сложнейший орган, отвечающий за все мыслительные процессы, память, внимание и эмоции. Для его эффективной работы необходимы питательные вещества, которые могут получить из молока и молочных продуктов.

Молочный белок содержит все незаменимые аминокислоты, которые должны поступать с пищей. Они необходимы для синтеза нейротрансмиттеров, отвечающих за передачу нервных импульсов в мозге.

Например, в сыре содержится много триптофана. Эта аминокислота помогает мозгу расслабиться, когда нужно. Недостаток этих веществ в рационе детей может привести к задержке речевого и умственного развития, повышенной утомляемости, гипервозбудимости.

Витамины группы B, содержащиеся в молоке, играют важную роль в метаболизме нервной системы, улучшают память и концентрацию внимания. Кальций необходим для сохранения прочности костей и зубов, а также играет важную роль в передаче нервных импульсов. Фосфор входит в состав клеточных мембран и необходим для нормальной работы нервной системы.

В молоке, кроме того, содержится вещество глутатион, которое помогает сохранить острый ум и предупреждает развитие различных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Еще один удивительный факт: путь к здоровому мозгу лежит… через кишечник. Качественное функционирование центральной нервной системы очень тесно связано с состоянием желудочно-кишечного тракта. Бактерии, которые населяют кишечник, принимают участие в синтезе многих химических веществ, необходимых для нормального функционирования всех систем организма человека. Кроме того, пробиотические микроорганизмы, содержащиеся в кисломолочных напитках, влияют на настроение, стресс и работу гиппокампа мозга, который тесно связан с памятью и эмоциями.

Поэтому важно поддерживать микрофлору ЖКТ, употребляя кисломолочные продукты. Полезны будут как классические кефир, йогурт, ряженка, так и оздоровительные напитки: наринэ, ацидофилин.

Важно отметить, что польза молочных продуктов зависит от их состава и качества. Отдавайте предпочтение натуральным молочным продуктам. Так, компания "Золотые луга" выпускает широкий ассортимент молочной и кисломолочной продукции без консервантов, искусственных добавок и химии, используя отборное сырье, проверенное в лабораториях на соответствие и безопасность. Использование традиционных рецептов в сочетании с современными технологиями, надежным оборудованием и тщательно подобранной упаковкой позволяет сохранить максимум пользы производимых продуктов.

Под торговой маркой "Золотые луга" в продаже можно найти молоко, кефир, ряженку, снежок, сливки, сметану, творог, сыры "Голландский" и "Пошехонский". А ряженка с гранолой не имеет аналогов по вкусу на рынке молочной продукции, при этом содержит сбалансированную комбинацию сложных углеводов, белков и полезных жиров.

Оздоровительные напитки линейки "Живи здорОво!" подходят для профилактики заболеваний системы пищеварения, укрепления иммунитета и повышения общей сопротивляемости организма взрослых и детей. Продукты – наринэ, биопростокваша, ацидофилин – обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием.

Регулярное употребление молока и молочных продуктов помогает улучшить работу мозга, укрепить память, внимание, концентрацию и когнитивные функции. Однако важно помнить, что ключом к здоровью и эффективности мозга является сбалансированный рацион, а также здоровый сон, питьевой режим и физическая активность.