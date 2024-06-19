Блефарит: не стоит игнорировать воспаление век

Фото пресс-службы областного офтальмологического диспансера

Блефарит – это распространенное хроническое заболевание, которое поражает края век. Оно характеризуется покраснением, отечностью, зудом, шелушением и образованием чешуек, что может привести к серьезным осложнениям, если не начать своевременное лечение.

"Причиной блефарита является нарушение функции сальных желез века. Воспаление провоцирует аллергия. Недостаточная гигиена век, зрительное утомление, использование некачественной косметики, недостаточное увлажнение глаз могут способствовать развитию блефарита. Он может поражать как верхнее, так и нижнее веко, а также оба века одновременно", - отмечает начальник отдела организации медицинской помощи Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог, к.м.н. Светлана Шатских.

Причиной развития заболевания могут стать микроскопический клещи – Демодекс. Они обитают на коже человека, паразитируют в сальных, в т.ч. мейбомиевых железах, поражает также волосяные фолликулы. Человек заражается им контактно-бытовым путем. Однако клинические симптомы, как правило, проявляются на фоне снижения иммунитета.

Блефарит может быть симптомом более серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, псориаз или розацеа.

В числе первых симптомов – покраснение и отечность век, зуд и жжение. Возможно шелушение и образование чешуек: на краях век появляются белые или желтоватые чешуйки, которые легко отпадают. Из-за этого появляется чувство инородного тела в глазу. Кроме того, могут возникать слизистые выделения, слезотечение, в тяжелых случаях блефарит может привести к ухудшению зрения из-за повреждения роговицы.

Диагностировать блефарит может врач-офтальмолог по характерным симптомам, а также при помощи обследований. Лечение будет зависеть от причин развития заболевания и его тяжести: чаще всего это местные мази, капли. Важным условием выздоровления является соблюдение гигиены и других рекомендаций врача.

Блефарит может быть достаточно неприятным заболеванием, которое способно привести к серьезным осложнениям, если его не лечить. Подробнее о симптомах, лечении и профилактике блефарита Светлана Шатских расскажет в рамках онлайн-школы здоровья, которую проводит Тюменский областной офтальмологический диспансер. Прямой эфир состоится 20 июня в 10:00 в официальной группе во "ВКонтакте".