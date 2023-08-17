Можно ли заниматься спортом с плохим зрением?

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Физические нагрузки ведут к насыщению организма кислородом, улучшению кровообращения, повышению выносливости, все это положительно сказывается на здоровье в целом, а также помогает повысить тонус глазных мышц. Однако при плохом зрении и иных офтальмологических заболеваниях некоторые виды активностей противопоказаны.

Для взрослых и детей с болезнями глаз не подойдут контактные виды спорта. Борьба, бокс и любые боевые искусства могут быть опасны, так как при черепно-мозговой травме возможно отслоение или разрыв сетчатки. Чем выше степень зрительного нарушения, тем опаснее такой спорт.

Отслоение или разрыв сетчатки может произойти и при подъеме тяжелых грузов, поэтому силовые тренировки, упражнения с гирями и штангами придется исключить или ограничить.

При глаукоме стоит быть осторожнее с йогой: любые позы, в которых тело располагается вверх тормашками, запрещены. Не подойдут виды спорта, где есть соскоки, перевороты. Не стоит выбирать активности, которые сопряжены с перепадами давления: дайвинг, альпинизм, прыжки с парашютом.

Какими видами спорта можно заняться?

Выбор есть! Например, гимнастика без излишних нагрузок, аэробика, спортивная ходьба, скандинавская ходьба, велосипедный спорт. При миопии рекомендуют бег, ходьбу на лыжах, но стоит следить за пульсом, его показания не должны превышать 140 ударов в минуту. Бадминтон и пинг-понг будут полезны для глаз, ведь слежение за небольшим объектом станет отличной тренировкой для зрения.

Также в числе фаворитов – плавание, тем более что для этого есть специальные очки с диоптриями.

Все рекомендации носят индивидуальный характер! Прежде чем посещать спортивную секцию или самостоятельно начинать тренировки, посетите врача-офтальмолога. Он сможет учесть все факторы, состояние глазного дна и другие проблемы с глазами, поможет подобрать физическую активность и даст рекомендации по видам коррекции при разных видах спорта.