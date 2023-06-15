Стакан ацидофилина ежедневно принесёт пользу всему организму

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Ацидофилин – это полезный кисломолочный напиток, который содержит лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и ацидофильную палочку, оказывающую целебное воздействие на организм человека.

Иногда его название ассоциируется с лекарственным препаратом, однако этот продукт можно купить в магазине и употреблять ежедневно при отсутствии противопоказаний. При этом оздоровительный эффект присутствует тоже: ацидофильная палочка обладает широким бактерицидным действием, угнетает развитие возбудителей дизентерии, брюшного тифа и даже холеры, а также улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина в крови.

Пользу ацидофилина "Живи ЗдорОво!" подтвердили во время клинических исследований, которые провели компания "Золотые луга" и Тюменский государственный медицинский университет в начале 2023 года.

Первым продуктом стал ацидофилин несладкий – именно с него начали употребление кисломолочной продукции участники эксперимента. Необходимо было в течение 30 дней выпивать по 1 упаковке этого продукта объемом 0,45 литра в день, отмечая изменения в своем самочувствии.

"По результатам анкетирования на фоне приема кисломолочного продукта "Ацидофилин несладкий" не последовало жалоб на ухудшение самочувствия. 14 человек отметили улучшения в работе пищеварительной системы и общего самочувствия, у четырех участников купировалась изжога и чувство дискомфорта в животе, еще у четырех – купировалась отрыжка. 10 человек отметили повышение работоспособности, четверо зафиксировали снижение веса", - прокомментировала доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева.

Дегустационная оценка вкуса продукта была высокой, 90% участников оценили вкус на 4 и 5 баллов. 95% отметили, что этот продукт оказался удобным для легкого перекуса в течение дня.

Ацидофилин "Живи ЗдорОво" готовят на заводе компании "Золотые луга" из нормализованного по массовой доле жира и пастеризованного молока, в которое вносят комбинированную закваску, состоящую из культур ацидофильной палочки, молочнокислого стрептококка и кефирной закваски. Выпускается в двух видах – сладкий и несладкий в удобной упаковке пюр/пак объемом 0,45 л. Продукт отличается однородной консистенцией со свойственной тягучестью, кисломолочным вкусом без посторонних привкусов и запахов.

"Вся продукция ТМ "Живи ЗдорОво" изготавливается только из качественного, своевременно охлажденного сырья. Прежде чем продукция "выйдет" с завода, она проходит проверку качества. Для нас особенно важно, что благотворное влияние кисломолочных напитков подтверждено центром гастроэнтерологии", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, клинические исследования длились четыре месяца. Для участия были отобраны случайным образом 20 желающих в возрасте от 34 до 74 лет, с одним или несколькими хроническими заболеваниями, периодическими жалобами на пищеварение, некоторые из них – с повышенным или избыточным весом. Они употребляли по одному кисломолочному напитку ТМ "Живи здорОво!" в месяц, а в перерывах сдавали показательные анализы.

Примечательно, что после окончания исследования многие из участников планируют в дальнейшем продолжить прием кисломолочных продуктов на регулярной основе.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.