Радио "Шансон" в Тюмени приглашает на Широкую Маленицу

Афиша предоставлена организаторами

Тюменцев приглашают окунуться в атмосферу настоящих масленичных гуляний вместе с радио "Шансон Тюмень" и базой отдыха "Верхний бор". Одна из самых масштабных маслениц города пройдет 26 февраля в 13:00 на "Верхнем бору" (11-й км, Салаирский тракт, 1).

Душе будет где развернуться: гулянья, песни и пляски, румяные девицы и скоморохи, сжигание чучела Масленицы, а также розыгрыши и подарки. И всё это - с масленичным размахом: телевизор на масленичном столбе от агентства недвижимости "СОВА", умная колонка от жилого комплекса "ДОК", более 30 килограммов продукции от торговой марки "Алейка", зарядные устройства от складского комплекса "Сибирский на Барабинской", подарочные сертификаты от базы отдыха "Верхний бор" и много других приятных сюрпризов. Возрастных ограничений нет.

Проведут Широкую Масленицу ведущие утреннего шоу "Хорошая компания" Юнона Волкова и Юлия Бутакова. Следить за подробностями праздника можно в группе радио "Шансон Тюмень" во "ВКонтакте".

Генеральный спонсор - агентство недвижимости "Сова". Главный гость торговая марка "Алейка". Главный гость жилой комплекс "ДОК". Партнеры проекта: складской комплекс "Сибирский на Барабинской" и АЛЬЯНС-МОТОРС, официальный дилер Chery, УАЗ и GAC-motor в Тюмени.