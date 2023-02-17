"Праздничный патруль" возвращается на дороги Тюмени

Афиша предоставлена организаторами

"Праздничный патруль" - традиционный проект "Авторадио", в котором при поддержке Госавтоинспекции Тюменской области мобильные бригады первого автомобильного останавливают автолюбителей на тюменских дорогах, но не для проверки, а чтобы вручить приятные сюрпризы от "Авторадио" и партнеров.

В этом году выезды состоятся 16, 17, 20, 21 и 22 февраля и 1, 2, 3, 6 и 7 марта. О месте положения мобильной бригады можно узнать в эфире на 106.1 FM в программе "Авторадио поздравляет" с 13:00 до 14:00.

Генеральный партнер - федеральная сеть магазинов по подбору и продаже автозапчастей "Автомоё". Главный гость - тепличное хозяйство в "Зайково". Партнеры проекта: складской комплекс "Сибирский на Барабинской", команда профессионалов по ремонту, замене и установке стекла "Лаборатория Автостекла" и фабрика натурального мороженого "Купино".