"Праздничный патруль" возвращается на дороги Тюмени

"Праздничный патруль" - традиционный проект "Авторадио", в котором при поддержке Госавтоинспекции Тюменской области мобильные бригады первого автомобильного останавливают автолюбителей на тюменских дорогах, но не для проверки, а чтобы вручить приятные сюрпризы от "Авторадио" и партнеров.
В этом году выезды состоятся 16, 17, 20, 21 и 22 февраля и 1, 2, 3, 6 и 7 марта. О месте положения мобильной бригады можно узнать в эфире на 106.1 FM в программе "Авторадио поздравляет" с 13:00 до 14:00.
Генеральный партнер - федеральная сеть магазинов по подбору и продаже автозапчастей "Автомоё". Главный гость - тепличное хозяйство в "Зайково". Партнеры проекта: складской комплекс "Сибирский на Барабинской", команда профессионалов по ремонту, замене и установке стекла "Лаборатория Автостекла" и фабрика натурального мороженого "Купино".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru