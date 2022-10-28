Глава Тюмени побывал в эфире драйв-шоу "Поехали"

Фото: радиохолдинг «Медиа Траст»

Сегодня гостем финального эфира драйв-шоу "Поехали" из Тюмени стал глава города Руслан Кухарук.

В студии говорили о сибирском характере и гостеприимстве, также ведущих заинтересовали рейтинги социологов, которые выяснили, что самые счастливые люди живут в Тюмени.

Руслан Николаевич это прокомментировал так: "Тюмень в этом году по индексу качества городской среды заняла первое место среди городов от 250 тыс. до миллиона жителей. Это городская среда, парки, скверы. В Тюмени высокий уровень образования, это наличие IT сферы, программистов. Наш город относят к тем городам, где самые лучшие дороги. Показатель, который говорит о том, как чувствуют себя люди, люди самый ключевой. Мне было приятно, когда Тюмень не раз занимала лидирующие строчки по этим показателям. Мне кажется, такие рейтинги не были бы достижимы, если бы люди не любили этот город, если бы они не чувствовали себя счастливыми".

Также в финальный день открытую студию "Авторадио" посетили: Лариса Невидайло, ресторатор, основатель ресторанной компании "МаксиМ"; Ильдар Хусаинов, российский предприниматель, основатель международного агентства недвижимости "Этажи"; Елена Майер, директор департамента культуры Тюменской области, а также Наталья Дежина, директор филиала аптечной сети "Фармленд" в Тюмени.

Драйвовую команду "Поехали" в столице Сибири встречал крупнейший радиохолдинг Тюмени "Медиа Траст", в составе которого на частоте 106.1 FM вещает "Авторадио". Сегодня, 28 октября, состоялся финальный эфир команды из открытой студии в Конторе пароходства. За время проекта открытую студию "Авторадио" в Тюмени посетило 26 спикеров. В гостях у драйв-шоу "Поехали" побывали известные люди города, страны, мира.

Ведущие успели посмотреть достопримечательности Тюмени: побывали на мосту влюбленных, набережной, посетили мастер-классы известного зодчего Святослава Шитова и художника Игоря Рязанцева, в ресторане "Чум" попробовали сибирские деликатесы: (строганину из муксуна и оленину), испытали на себе силу целебных вод в минеральном источнике "ЛетоЛето", узнали секретный рецепт приготовления сибирских пельменей в ресторане "СибирьСибирь". Теперь не только ведущие Денис Курочкин, Лиза Калинина и Иван Броневой знают, что такое сибирское гостеприимство, но и вся страна.

Следить за подробностями можно в эфире и в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте". Видео из студии доступно на Rutube и YouTube. Еще больше интересных новостей - на avtoradio.ru, в telegram-канале и в официальных аккаунтах "Авторадио".

Генеральный спонсор - федеральная аптечная сеть "Фармленд". Партнеры: сеть фирменных центров Масломаrt, мультицентр "Контора пароходства" и термальный курорт "ЛетоЛето".