Драйв-шоу "Поехали" рассказывает о сибирском гостеприимстве всей стране из лучшего города Земли

Фото: радиохолдинг «Медиа Траст»

Спортивно-туристическое утро получилось сегодня у команды драйв-шоу "Поехали".

В гостях у Дениса Курочкина, Лизы Калининой и Ивана Броневого побывали: российский лыжник, олимпийский чемпион Денис Спицов; Евгений Макаренко, капитан сборной команды России по боксу, двукратный чемпион мира и Европы, депутат Тюменской областной Думы; руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Visit Tyumen Дмитрий Пухов и Николай Кошуков, руководитель технического отдела сети официальных центров продаж и обслуживания автомобилей Масломart.

Впереди еще два дня, и гостями открытой студии "Авторадио" станут первые лица региона, известные артисты, спортсмены и медийные персоны. Яркие игры, розыгрыши, авторитетные собеседники и невероятно увлекательные рассказы о Тюмени – в драйв-шоу "Поехали" с 7:00 до 11:00.

В этом сезоне драйв-шоу "Поехали" ездит по всей стране и выходит на связь со слушателями из разных городов России. Денис Курочкин, Лиза Калинина и Иван Броневой уже побывали в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, а сейчас драйвовая команда знакомится с сибирским гостеприимством.

Ребята уже успели насладиться термальными водами курорта "ЛетоЛето", узнали рецепт настоящих сибирских пельменей в ресторане "СибирьСибирь", побывали на мастер-классе известного тюменского зодчего Святослава Шитова в ресторации "Потаскуй", посетили выставку уникального художника-филумиста Игоря Рязанцева, и, конечно, остались в восторге от тюменской набережной.

Драйвовую команду "Поехали" в Тюмени встречает крупнейший радиохолдинг Тюмени "Медиа Траст", в составе которого на частоте 106.1 FM вещает "Авторадио".

Следить за подробностями можно в эфире и в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте". Видео из студии доступно на Rutube и YouTube. Еще больше интересных новостей - на avtoradio.ru, в telegram-канале и в официальных аккаунтах "Авторадио".

Генеральный спонсор - федеральная аптечная сеть "Фармленд". Партнеры: сеть фирменных центров Масломаrt, мультицентр "Контора пароходства" и термальный курорт "ЛетоЛето".