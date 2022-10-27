Федеральное утреннее драйв-шоу "Поехали" продолжает вещать из Тюмени на всю страну

Фото: радиохолдинг «Медиа Траст»

Драйвовую команду "Поехали" в столице Сибири встречает крупнейший радиохолдинг Тюмени "Медиа Траст", в составе которого на частоте 106.1 FM вещает "Авторадио".

Сегодня впервые в прямом эфире Первого автомобильного в гостях у утреннего драйв-шоу "Поехали" побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Александр Викторович рассказал о развитии туризма в регионе, достопримечательностях и популярных термальных источниках Ялуторовска и Тобольска.

Слушатели "Авторадио" узнали, что первые термальные источники в Тюмени стали появляться еще 20 лет назад. Раньше, по словам губернатора, это были открытые водоемы на свежем воздухе. Сегодня в области существует много разных термальных источников на самый разный кошелек. Также губернатор отметил, что и сам периодически посещает горячие источники, но, к сожалению, из-за большой занятости делает это нечасто. На данный момент Александр Викторович порекомендовал посетить в регионе еще два притягательных якоря: жемчужину и духовную столицу - Тобольск, а также Ялуторовск, история которого тесно связана с декабристами.

Завтра у драйв-шоу "Поехали" будет финальный эфир с вещанием на всю страну из Тюмени. За неделю в открытой студии "Авторадио" побывали известные люди города, страны, мира - всего 26 спикеров. Завтра после эфира Денис Курочкин, Лиза Калинина и Иван Броневой подведут итоги акции "Авторадиомобиль" и разыграют главный приз - "тот самый" смартфон последней модели.

Следить за подробностями можно в эфире и в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте". Видео из студии доступно на Rutube и YouTube. Еще больше интересных новостей - на avtoradio.ru, в telegram-канале и в официальных аккаунтах "Авторадио".

Генеральный спонсор - федеральная аптечная сеть "Фармленд". Партнеры: сеть фирменных центров Масломаrt, мультицентр "Контора пароходства" и термальный курорт "ЛетоЛето".