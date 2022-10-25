Виктор Сухоруков стал хедлайнером драйв-шоу "Поехали!" в Тюмени

Фото: радиохолдинг «Медиа Траст»

Драйв-шоу "Поехали" продолжает вещать на всю страну из открытой студии "Авторадио" в Тюмени. Сегодня, 25 октября, хедлайнером стал Народный артист РФ Виктор Сухоруков.

Сегодня же на сцене Молодежного театра "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко актёр сыграет авторское представление "Счастливые дни". Это спектакль монолог о людях, о встречах и не встречах, о дружбе и предательстве, о горе и радости. И, конечно, о любви и преданности. Виктор Сухоруков признался, что осуществил свои детские мечты.

Также в гостях в студии побывали: генеральный директор термального курорта "ЛетоЛето" Ирина Васильева, художник-филумист Игорь Рязанцев, сооснователь производственно-ресторанной группы "Соболев Альянс" Александр Соболев, комик, шоумен, ведущий шоу "Студия Союз" Артём Муратов, директор по продажам группы компаний ТИС Татьяна Палецких.

Завтра эфир ожидает ещё больше звездных гостей. Придут российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Денис Спицов; Евгений Макаренко, капитан сборной команды России по боксу, двукратный чемпион мира и Европы, депутат Тюменской областной Думы; руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Visit Tyumen Дмитрий Пухов и Николай Кошуков, руководитель технического отдела сети официальных центров продаж и обслуживания автомобилей Масломart.

В этом сезоне драйв-шоу "Поехали" ездит по всей стране и выходит на связь со слушателями из разных городов России. Денис Курочкин, Лиза Калинина и Иван Броневой уже побывали в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Пришло время драйвовой команде узнать, что такое сибирское гостеприимство, и познакомить слушателей "Авторадио" с термальной столицей России. Драйвовую команду "Поехали" в Тюмени встречает крупнейший радиохолдинг Тюмени "Медиа Траст", в составе которого на частоте 106.1 FM вещает Авторадио.

У "Поехали" ровно пять дней, чтобы рассказать стране о лучшем город Земли. Впереди целая неделя ярких эмоций, увлекательных открытий и розыгрышей призов! Слуштать драйв-шоу "Поехали" можно с 7:00 до 11:00 на 106.1 FM.

Следить за подробностями можно в эфире и в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте". Видео из студии доступно на Rutube и YouTube. Еще больше интересных новостей - на avtoradio.ru, в telegram-канале и в официальных аккаунтах "Авторадио".

Генеральный спонсор - федеральная аптечная сеть "Фармленд". Партнеры: сеть фирменных центров Масломаrt, мультицентр "Контора пароходства" и термальный курорт "ЛетоЛето".