Драйв-шоу "Поехали" вещает на всю страну из столицы Сибири с 24 по 28 октября

Афиша: радиохолдинг Тюмени «Медиа Траст»

В этом сезоне драйв-шоу "Поехали" ездит по всей стране и выходит на связь со слушателями из разных городов России. Денис Курочкин, Лиза Калинина и Иван Броневой уже побывали в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Пришло время драйвовой команде узнать, что такое сибирское гостеприимство и познакомить слушателей "Авторадио" с термальной столицей России. Драйвовую команду "Поехали" в Тюмени встречает крупнейший радиохолдинг Тюмени "Медиа Траст", в составе которого на частоте 106.1 FM вещает "Авторадио".

Сегодня, 24 октября, впервые ведущие шоу Курочкин, Калинина и Броневой вещали на всю страну из открытой студии Авторадио в Тюмени, которая уютно разместилась на берегу Туры в "Конторе пароходства".

В гостях у драйв-шоу "Поехали" уже побывали: автор невероятных экскурсионных туров по историческим местам Тюмени, экскурсовод, Николай Дробунин, директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина, певец, чей кавер занял первую строчку в главном музыкальном чарте страны Goartur, исполнительный директор МФК "Тюмень" Денис Харин и другие известные люди города.

У "Поехали" ровно пять дней, чтобы рассказать стране о лучшем город Земли. Впереди целая неделя ярких эмоций, увлекательных открытий и розыгрышей призов! Слушать драйв-шоу "Поехали" можно с 7:00 до 11:00 на 106.1 FM.

Следить за подробностями можно в эфире и в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте" https://vk.com/autoradio72. Видео из студии доступно на Rutube и YouTube. Еще больше интересных новостей - на avtoradio.ru, в telegram-канале и в официальных аккаунтах "Авторадио".

Генеральный спонсор - федеральная аптечная сеть "Фармленд". Партнеры: сеть фирменных центров Масломаrt, мультицентр "Контора пароходства" и термальный курорт "ЛетоЛето".