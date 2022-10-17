В Челябинской области расцвели подснежники

Кадрами цветущего прострела, который в народе называют подснежником, поделился заповедник "Аркаим".

"Удивительные кадры заснял вчера геолог Аркадий Шохин в окрестностях Аркаима. Посреди осени расцвел прострел, часто именуемый и уральским подснежником, и сон-травой. Это растение, как правило, цветет в конце апреля-мае, но в августе-сентябре 2020 года, к примеру, мы повсеместно фиксировали цветение прострела по всей территории заповедника", - отмечается в сообщении.

Явление называется яровизация. У растения сработали физиологические реакции: случились заморозки и потом потепление - семена и многолетние растения реагируют на это как на кратковременную зиму и наступившую весну.

"Увидеть нежные весенние цветы под свинцовыми октябрьскими облаками - Аркаим всегда найдёт чем удивить даже местных", - отмечают в заповеднике.