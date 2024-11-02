В Тюмень прибыл целый поезд с туристами из Челябинской области

В Тюмень прибыл туристический поезд из Челябинской области в рамках межрегионального сотрудничества. Около 450 южноуральцев, включая школьников, встретили на перроне развлекательной программой с викторинами и розыгрышем подарков от туристического бренда Visit Tyumen, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов:

В прошлом году мы заключили соглашение с Челябинской областью о взаимном развитии туристического потока. Состоялся большой информационный тур для туроператоров Южного Урала. Они приехали и посмотрели, насколько прекрасна Тюменская область. Так возникли идеи для совместных турпродуктов. Уже сейчас к нам прибыли 211 гостей по маршруту "Тобольск – ключ к Сибири". Они познакомятся с достопримечательностями села Абалак, прогуляются по территории Тобольского кремля, посетят Тюремный замок, Дворец наместника, Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий, Музей Семьи Императора Николая II и, конечно же, попробуют блюда сибирской кухни. Отмечу, что очень много детей и школьных групп. Мы их ждем вместе с родителями на юбилейный термальный сезон и на новогодние каникулы, чтобы вновь насладиться сибирским гостеприимством.

Пассажиров ждет комфортабельное путешествие по двум старейшим сибирским городам. Железнодорожный состав из 10 вагонов следует по маршруту Челябинск — Тюмень — Тобольск — Челябинск. В расписании учитывают удобное для туристов время отправления и прибытия на станции.

"Был запрос сформировать турпродукт с использованием поездов. Так за полгода появился совместный проект с Тюменской областью. Гости из Челябинска увидят много интересного, посетят исторические места и природные локации, побывают в доме, где провела свои последние месяцы императорская семья. Железнодорожный туризм — популярное направление, поэтому маршрут разрабатывался с учетом интересов взрослых и детей. Отправляются в путешествие, как правило, семейные туристы, детские группы", – добавила начальник управления аналитики и развития туризма АНО "Центр проектного развития" Анна Троицкая.

Между тем, по маршруту "Сибирское путешествие из Тюмени в Тобольск", который проходит в формате выходного дня, прибыло 238 туристов. Их ждет посещение главных точек притяжения города — набережной реки Туры, сквера Сибирских кошек, пешеходной улицы Дзержинского. Не обойдется без погружения в этнические традиции. Гости смогут съездить в этностойбище "Увас Мир Хот" или на экскурсию "Сибирский карнавал" в Ялуторовск. Затем они отправляются в Тобольск на фирменном поезде "Императорский маршрут", где увидят белокаменный кремль, Тюремный замок и Музей Семьи Императора Николая II.

Туристический поезд курсирует в рамках проекта "Дорогами открытий", который реализуется между туроператорами Челябинской и Тюменской областей, при поддержке Уральского филиала АО "ФПК".